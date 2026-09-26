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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan yönünden Oltu istikametine seyir halinde olan bir minibüsün, Güzelsu Mahallesi mevkisinde yola dönüş yapmak isteyen bir traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

2 yaralının durumu ciddi

Yaralılar, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kolluk kuvvetleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Ekipler, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.