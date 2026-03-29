Muğla’nın Seydikemer ilçesinde balık tutarken suya düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisindeki Eşen Çayı kıyısında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Yusuf Özde, balık tuttuğu sırada suya takılan oltasını kurtarmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Özde, akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Özde’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Özde’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.