İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Son 5 gün içinde 28 ilde yürütülen çalışmalarda 324 şüpheli yakalanırken, bunlardan 181’i tutuklandı, 87 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve il emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonların; nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve benzeri suçlara yönelik olduğu belirtildi.

Soruşturmalarda şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yatırım vaadi, düşük faizli kredi, bungalov kiralama ve ürün satışı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis organizasyonları yürüttükleri, para transferine aracılık ettikleri ve kişisel verileri paylaştıkları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 210 milyon lira değerinde 3 şirket, 1 futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.