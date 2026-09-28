‘Olmaz’ denileni başardı: Test sürüşüne az kaldı

Yıllardır kafamda tasarlıyordum ama malzeme elime geçtikten sonra fazla sürmedi. 2 ay gibi bir sürede bu hale geldi. Bir aksilik çıkmazsa 2 ya da 3 hafta gibi bir sürede test sürüşünü yapmayı hedefliyorum. Şov motosikleti olarak yapıyorum. Bunu bir ihtiyaç doğrultusunda yapmıyorum. Buna harcadığım para ile bir motosiklet alırdım. Bunu potansiyelimi ortaya koymak için yaptım" ifadelerine yer verdi.