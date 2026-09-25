Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasıyla siyasette, tabiri caizse, yer yerinden oynadı. Ankara’da dengeler değişti, AK Parti’nin yüzü güldü, iktidara yakın hemen herkes yeni dönemin hesabını yapmaya başladı. Hatta işler öyle ileri gitti ki CNN Türk ekranlarında resmen “Mansur Yavaş lotosu” oynandı.

Fulya Öztürk ve “gereğini yapacaksın” Selvi, ekranda Mansur Yavaş’ın önündeki seçenekleri tek tek sıralıyor, senaryoları adeta ders anlatır gibi yaza çize anlatıyordu.





Peki o sırada ne oldu?

Cumhur İttifakı’nın en tehditkar ortağı Devlet Bahçeli, BENGÜTÜRK ekranlarına Sinan Burhan aracılığıyla bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi:



"Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?"



Aslında mesaj yeni de değildi. Çok değil, bir hafta önce verdiği söyleşide Bahçeli, Mansur Yavaş yayınlarından duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirmişti:

“Üç dört tane yayın organının Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar.

Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.”

Mesaj yerine ulaştı mı? Hem de nasıl… Burada küçük bir parantez açayım. Mesajı ilk görenlerden biri bendim. Ekranı izlemeye devam ettim. Saat tuttum. Tam 8 dakika sonra beklediğim oldu.

Bir anda, hiç hissettirilmeden, sanki yayın akışına jilet atılmış gibi Mansur Yavaş konusu bitti. Erdoğan’a bağlanıldı. Erdoğan o sırada New York’ta iş insanlarıyla toplantı yapıyordu. Bereket onu yakaladılar… CNN’in acar muhabiri, Erdoğan’ın “bizim kızı” Fulya Öztürk bile bir an şaşırıp, “Bu canlı mı arkadaşlar?” diye sordu.

Bu arada yiğidi öldür, hakkını yeme… Fulya Öztürk ekranda başarılı bir gazeteci bence. Önce yere göğe koyamadığınız, sonra bir anda linç etmeye başladığınız Feyzangillere de beş basar.

Neyse… Ben bunu görünce durur muyum? Hemen diğer kanallara küçük bir zap… Aa! Oralarda da konu jilet misali kesilmiş. Biri hariç. Onda da mesele Mansur Yavaş değildi zaten; CHP’yi yıpratma mesaisi devam ediyordu. Zararsız zararlılar anlayacağınız…

Bahçeli belli ki henüz köşe yazılarına el atmamış. Bir de yazılanları görse var ya… Onlara da bir “Siz hayırdır?” çekerdi. Sonra? Jilet gibi kesilirdi Yavaş sesleri.

Ama gelelim asıl meseleye.

BAHÇELİ ASLINDA NE YAPTI?

Tekrarın gücünü bilir misiniz? Bir insan bir sözü bir kez duyar, geçer. İki kez duyar, hatırlar. On kez duyar, tanıdık bulur. Yüz kez duyar… Bir süre sonra sorgulamadan kabul etmeye başlar.

İnsan beyninin en temel çalışma biçimlerinden biridir bu. Bir düşünceye, bir söze, bir isme ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar tanıdık hâle gelir. Tanıdık olan da beynin gözünde giderek daha “normal”, daha “mümkün”, hatta daha “doğru” görünmeye başlar.

Nörobilimde bunu açıklayan temel yaklaşımlardan biri Hebb Kuralı’dır: “Birlikte ateşlenen nöronlar birlikte bağlanır.”

Yani aynı düşünceye giden yolu ne kadar çok kullanırsanız o yol o kadar güçlenir. Ormanda bir patika düşünün. Bir kez geçersiniz, iz kalır. Her gün geçerseniz patika olur. Her gün yüzlerce kişi geçerse artık o patika yol olur. Sonra otoyol…

İşte tekrarın beyindeki etkisi özetle budur.

Psikolojide ise bunun bir başka karşılığı vardır: Yanılsamalı doğruluk etkisi

İnsanlar, bir bilgiyi ne kadar çok duyarsa o bilgiye inanma eğilimleri de artabilir. Neden? Çünkü beyin tanıdık olanı daha kolay işler. Kolay işlenen bilgi, zihinde daha güvenilir hissedilir.



Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi adlı eserinde bu durumu çarpıcı bir şekilde şöyle özetler:



"Bir iddia ne kadar çok tekrar edilirse, kitleler tarafından o kadar çabuk kabul görür ve kanıtlanmış bir gerçek gibi algılanır. Doğrulama ve tekrar, kitlelerin zihninde bir inanç oluşturmanın en güçlü yoludur."

Reklamcılar bunu bilir. Propaganda bilir. Siyasal iletişim bilir.

Ben de gerek eğitimlerimde, gerek siyasal iletişim çalışmalarında, gerekse gazetecilikte tekrarın gücünü sıklıkla kullanırım. İşi bilen siyasetçi de bilir. İletişimci de bilir. Gazeteci de bilir.

Size bir gazeteci örneği vereyim: Yılmaz Özdil. 2008’den bu yana değişen CHP’yi anlatırken yıllardır aynı metaforu kullanıyor: “Guguk kuşu yumurtası.” Niye? Çünkü bir kavramı bir kez söylediğinizde cümle kurarsınız. Sürekli söylediğinizde ise o kavramı bir siyasi anlatıya dönüştürürsünüz. İşte ustalık burada.

Peki yılların “kurt” siyasetçisi Devlet Bahçeli bunu bilmiyor mu? Sembollerle siyaset yapan, rakamlarla mesaj veren, kelimeleri tesadüfen seçmeyen, aynı cümleyi gerektiğinde aylarca tekrar eden Bahçeli, “tekrarın gücü”nü bilmiyor mu? Elbette biliyor.

O hâlde meseleye bir de buradan bakalım. Bahçeli aslında ne diyor? “Çok söylemeyin.” Neden? Çünkü çok söylerseniz gerçek olabilir.

Peki, ne gerçek olabilir?

Mansur Yavaş ismi zihinlere öyle bir yerleşir ki “Cumhurbaşkanı adayı” denilmeden Cumhurbaşkanı adayı olur. Mansur Yavaş ismi öyle bir yerleşir ki milliyetçilik tartışmasının merkezine oturur. “Gerçek milliyetçilik bu mu?” sorusunun cevabı bir siyasi partide değil, bir kişide vücut bulmaya başlar.

Mansur Yavaş ismi öyle bir yerleşir ki bugün “olmaz” diyenler, yarın “zaten bekleniyordu” demeye başlar.

İşte Bahçeli’nin gördüğü tehlike tam da burada olabilir. O yüzden televizyonlara kızıyor. O yüzden isim saydırıyor. O yüzden “50 kez Mansur Yavaş denmiş” diye not tutturuyor.

Çünkü siyasette bazen rakibinizi susturarak değil, adını çok söyleyerek büyütürsünüz. Sürekli “olmaz” dersiniz ama her “olmaz” dediğinizde o ihtimali bir kez daha hatırlatırsınız.

Ve gün gelir… Olmaz dediğiniz şey, en güçlü ihtimallerden biri hâline gelir.

Şimdi Mansur Yavaş’ı yazıp çiziyorsunuz ya… “Olmaz” diyorsunuz ya…

Ben size eski bir sözü hatırlatayım:

Olmaz olmaz deme.

Olmaz olmaz.

Benden söylemesi…