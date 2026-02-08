İsviçre'den estetik için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Portekizli Aida Alexander Oliviera, yağ aldırma operasyonu sonrası öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu beklenen raporu açıkladı. Raporda, Aida’nın ölüm nedeninin operasyon sırasında meydana gelen damar yırtılmasına bağlı iç kanama ve akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması olduğu belirtilerek, doktor "kusurlu" bulundu.

NTV'den Osman Nuri Terkan'ın haberine göre: İsviçre'de yaşayan Portekizli Oliviera 2024 yılında sosyal medya ilanı aracılığıyla bir doktorla iletişime geçti. Operasyon için İstanbul'a geldi. Genç kadına Şişli'deki bir muayenehanede yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu operasyonu yapıldı.

"BİRİLERİ SUÇLU VE CEZASINI ÇEKMELİ"

Hastaneye kaldırılan Oliviera kurtarılamadı. Acı haberle ailesi yıkıldı. Yaşamını yitiren kadının babası Friatas Riberio, "Biricik kızımız Aida'yı öldürdüler. Bunu doğrulayan kanıtlar ve belgeler var. Kızımız için adalet istiyoruz. Birileri suçlu ve cezasını çekmeli." dedi.

"İFADE SIRASINDA USULSÜZLÜK YAŞANDI" İDDİASI

7 Mart 2024'teki ölümü sonrası Aida'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kuruma'na gönderildi. Kuzeni teşhis işlemi için İstanbul'a geldi. İddiaya göre operasyonu yapan doktorun müdahalesiyle ifade sırasında usulsüzlük yapıldı.

Yeminli tercüman yerine Oliviera'nın kuzenine doktorun yönlendirdiği bir kişi tercümanlık yaptı.



Avukat Enes Osman Taşer, "Karakola yeminli olmayan bir tercümanı, yani kendi elemanını göndererek ifadesinde 'şikayetçi değilim' diye bir ibareyi kayıt altına aldırmış. Bunu Portekizli aileye ilettiğimiz zaman şok oldular." dedi.

DOKTOR KUSURLU BULUNDU

Şüpheli ölümle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede operasyonu yapan doktor kusurlu bulundu.

Hazırlanan raporda Aida'nın ölüm nedeni Estetik operasyon sonrası damar yırtılmasına bağlı iç kanama ve akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması olduğuna yer verildi.

AİLE YARGILAMANIN BAŞLAMASINI BEKLİYOR

Avukat Fatih Bulut, "Ölümün üzerinden iki yıl geçti, henüz yargılama başlamadı. Kendilerini mahkemede ifade etme imkanı bulamadılar. Tek çocukları, bundan dolayı üzgünler." derken, ailenin diğer avukatı Taşer, "Sanık doktor olduğu için bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerek. Bu süreç bir yıl sürdü. Daha dün bir soruşturmacı atandı." ifadelerini kullandı. Estetik kurbanı genç kadının ailesi kızlarının ölümüne ilişkin yargılamanın bir an önce başlamasını bekliyor.