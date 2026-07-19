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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'nın İngiltere ile karşı karşıya geldiği mücadelede Michael Olise, tarihe geçen bir başarıya imza attı.

Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki yıldız, Brezilya efsanesi Pele'nin 56 yıldır kırılamayan tek turnuvada en fazla asist yapan oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

56 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Dünya Kupası tarihinde tek turnuvada en fazla asist yapan oyuncu unvanını uzun yıllardır 1970 Dünya Kupası'nda 6 asist üreten Pele taşıyordu.

Olise, İngiltere karşısında Mbappe'nin attığı iki golde yaptığı asistlerle turnuvadaki toplam asist sayısını 7'ye çıkararak Pele'nin rekorunu kırdı ve Dünya Kupası tarihine geçti.