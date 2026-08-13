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Kaynak: İHA

Futbol dünyasının gözü Şubat 2027'de İstanbul'a çevrilecek.

İspanya Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Süper Kupa'nın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Dört takımlı dev organizasyona Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İSPANYA'NIN 4 DEVİ İSTANBUL'A GELİYOR

İspanya Süper Kupa'da Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın yarı final eşleşmeleri şöyle:

Real Sociedad - Real Madrid

Barcelona - Atletico Madrid

Yarı final karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, İstanbul'da oynanacak finalde 2027 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

EL CLASICO İSTANBUL'DA OYNANABİLİR

Yarı final eşleşmeleri İstanbul'da futbolseverleri bekleyen dev bir ihtimali de beraberinde getirdi.

Real Madrid'in Real Sociedad'ı, Barcelona'nın ise Atletico Madrid'i elemesi durumunda İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico oynanacak.

Böyle bir senaryoda dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden Barcelona - Real Madrid karşılaşmasına Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

150'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANIYOR

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada organizasyonun küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesine de dikkat çekildi.

İspanya Süper Kupa'nın dünya genelinde 150'den fazla ülkede yayınlandığı belirtilirken turnuvanın uluslararası futbol takvimindeki önemli organizasyonlardan biri haline geldiği vurgulandı.

SON ŞAMPİYON BARCELONA

Organizasyonun son şampiyonu ise Barcelona.

Katalan ekibi, 2026 İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Barcelona bu sonuçla organizasyon tarihindeki 16. İspanya Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmişti.

2027'de ise kupanın yeni sahibi İstanbul'da belli olacak.