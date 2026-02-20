Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, sporcuların yoğun rekabetine sahne olurken, beklenmedik bir misafir tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın Val di Fiemme bölgesindeki Tesero Kayak Stadyumu'nda düzenlenen kadınlar takım sprint eleme yarışı sırasında piste giren 2 yaşındaki Çekoslovak kurt köpeği Nazgul, kayakçıların peşine takılarak finish çizgisine kadar koştu. Seyircilerin tezahüratları arasında alkışlanan bu an, Olimpiyat ruhunu eğlenceli bir boyuta taşıdı ve sosyal medyada viral oldu.

KURT GÖRÜNÜMLÜ YILDIZ DOĞUYOR

Yarışın son düzlüğünde aniden ortaya çıkan Nazgul, önce etrafını kolaçan etti ve kameralara adeta poz verdi. Hırvat sporcu Tena Hadzic başta olmak üzere kayakçıların yanında sprint atan köpek, foto-finiş kamerasında bile yer aldı. Seyirciler bu vahşi görünümlü ama uslu köpeğe hayran kaldı. Bir sporcu, olayın şaşkınlığıyla halüsinasyon gördüğünü sandığını dile getirdi. Ancak Nazgul, kimseye zarar vermeden ve yarış sonucunu etkilemeden macerasını tamamladı. Yarışın öndeki sporcuları çoktan bitirmiş olsa da, Nazgul'un enerjisi stadyumu coşturdu.

KAÇAK KÖPEĞİN TATLI HİKAYESİ

Nazgul'un bu macerası, yakınlardaki bir konaklama tesisinden kaçmasıyla başladı. Sahipleri Olimpiyat etkinliklerini izlemeye giderken yalnız kalan köpek, inatçı kişiliğiyle dışarı fırladı ve piste daldı. Sahibi, Amerikan NPR radyosuna verdiği demeçte, Nazgul'un her zaman insan peşinde koşan, tatlı bir karakter olduğunu anlattı. Görevliler köpeği hemen yakalayarak sahibine teslim etti. Nazgul, sağ salim evine döndü ve bu olay sayesinde dünya çapında üne kavuştu.

MEDYANIN YENİ FAVORİSİ

Uluslararası medya, Nazgul'un hikayesini hızla manşetlere taşıdı. NPR, NBC, People dergisi, The Guardian ve ABC News gibi kuruluşlar, köpeği "iyi çocuk" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videolar, Reddit platformunda esprilere konu oldu. Bazıları köpeğin "erkek ve köpek" kategorisinde diskalifiye edildiğini şakayla yorumladı. Nazgul, madalya kazanamasa da Olimpiyat tarihinin en sevimli davetsiz misafiri olarak anılacak.

ÇEKOSLOVAK KURT KÖPEĞİNİN GİZEMLİ KÖKENİ

Nazgul'un ırkı olan Çekoslovak kurt köpeği, 1955'te Çekoslovakya'da askeri bir deneyle geliştirildi. Albay Karel Hartl liderliğinde, Alman çoban köpeğinin eğitilebilirliği ile Karpat gri kurtlarının dayanıklılığı birleştirildi. İlk nesillerde kurtlarla köpekler çiftleştirildi, ancak zamanla kurt geni azaltılarak daha evcil bir ırk elde edildi. 1982'de ulusal ırk olarak tanınan bu köpekler, 1999'da Uluslararası Kinoloji Federasyonu tarafından resmileşti. Başlangıçta sınır devriyesi için kullanılan ırk, arama-kurtarma ve iz sürme gibi alanlarda tercih ediliyor.

VAHŞİ GÖRÜNÜMÜN ARKASINDAKİ GÜÇ

Fiziksel olarak kurtları andıran bu ırk, uzun bacakları, dik kulakları ve kalın tüyleriyle dikkat çekiyor. Erkekler omuzdan 65 santimetre, dişiler 60 santimetre boyunda olabiliyor. Ağırlıkları erkeklerde 30 kilogramı aşarken, dişilerde 26 kilogram civarında. Sarımsı-gri veya gümüş-gri renkteki tüyleri, kış şartlarında yalıtım sağlıyor. Bakımı kolay olan bu köpekler, haftalık fırçalamayla temiz kalıyor ve ömürleri 10-15 yıl arasında değişiyor.

BAĞIMSIZ RUHLU SADIK DOST

Mizaç açısından akıllı ve bağımsız olan Çekoslovak kurt köpekleri, hızlı öğreniyor ancak kendi kararlarını verebiliyor. Sahibine aşırı sadık ve koruyucu davranıyorlar. Yüksek enerji seviyeleri nedeniyle bol egzersiz ve zihinsel uyarıma ihtiyaç duyuyorlar. Yabancılara mesafeli yaklaşan bu ırk, tehlike anında korkusuzca hareket ediyor. Diğer köpeklerle sosyalleşebiliyor ama dominant tavırlar sergileyebiliyor. Erken yaşta sosyalleşme, kaçma eğilimini kontrol altında tutuyor. Nazgul'un 2 yaşındaki merakı, tam da bu ırkın "insan peşinde koşma" özelliğinden geliyor. Deneyimli sahipler için ideal olan bu köpekler, doğru eğitimle harika arkadaşlar oluyor.