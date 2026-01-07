Rapora göre, olimpiyatların 2036 yılına kadar İstanbul’da düzenlenmesinin söz konusu olmadığı hatırlatılarak, kurulun toplantı ve çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesi gerektiği vurgulandı. Mali ve idari evrak incelemelerine göre, 2020-2024 döneminde kurul yalnızca altı toplantı yaptı: 2020’de bir, 2021’de iki, 2022 ve 2023’te birer, 2024’te ise iki toplantı gerçekleştirildi.

Olimpiyatların Türkiye’ye verilmemesine rağmen yüz milyonlarca liralık harcama dikkat çekti. Kurulun 2023 yılı harcaması 81,5 milyon TL iken, 2024’te 579,2 milyon TL’ye yükseldi. Bu harcamaların büyük kısmının “çeşitli giderler” altında kayda geçirilmesi raporda öne çıkan bir başka detay oldu.

Ayrıca, kurulun karar organında yer alan 13 isimden üçünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olduğu bildirildi. Kurulun doğal üyesi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcıları Erdal Celal Aksoy ve Arif Gürkan Alpay da karar organında görev yapıyor.