16 Ocak 2026 Cuma
'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı

'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran ve kullanıcıların hayatta olup olmadığını denetleyen sıra dışı uygulama, gelen tepkilerin ardından markasını yeniledi.

'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı

"Öldün mü?" sorusuyla özdeşleşen ve ilk etapta "Sileme" (Öldün mü?) adıyla piyasaya sürülen uygulama, artık "Demumu" ismiyle hizmet verecek.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ NEDEN: ELEŞTİRİLER

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ NEDEN: ELEŞTİRİLER

Uygulamanın eski ismi olan Sileme, Çin’in popüler yemek sipariş platformu Ele.me’ye ("Aç mısın?") bir gönderme niteliği taşıyordu.

'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı - Resim: 3

Ancak uygulamanın küresel ölçekte dikkat çekmesi ve isminin "ölüm" vurgusu nedeniyle sert eleştirilere maruz kalması, geliştirici şirketi harekete geçirdi.

Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamayla daha yumuşak bir ifade barındıran "Demumu" ismine geçiş yaptıklarını duyurdu.

Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamayla daha yumuşak bir ifade barındıran "Demumu" ismine geçiş yaptıklarını duyurdu.

GENÇLER ARASINDA NEDEN POPÜLER OLDU?

GENÇLER ARASINDA NEDEN POPÜLER OLDU?

Başlangıçta yalnız yaşayan yaşlılar için bir güvenlik aracı olarak tasarlanan uygulama, beklenmedik bir şekilde genç profesyoneller ve öğrenciler arasında hızla yayıldı.

'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı - Resim: 6

Büyük şehirlerde "fark edilmeden ölme" endişesi taşıyan bu kitlenin yoğun ilgisiyle indirme sayıları 100 kattan fazla arttı.

'Öldün mü' uygulamasıyla ilgili önemli gelişme... Çok tartışma çıkmıştı - Resim: 7

Geliştirici Moonscape Technologies, bu projeyi sadece bin yuan maliyetle hayata geçirmesine rağmen, uygulamanın başarısı sonrası şirketin 10 milyon yuan değerleme ile yatırım arayışına girdiği belirtiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcıların iki günde bir sisteme girerek hayatta olduklarını teyit etmeleri gereken platformda, üst üste iki gün boyunca geri bildirim alınamazsa, sistem otomatik olarak önceden belirlenen acil durum kişisine bildirim veya e-posta gönderiyor.

Geliştirici ekip, küresel ilgiye dair şu açıklamayı yaptı:

Geliştirici ekip, küresel ilgiye dair şu açıklamayı yaptı:

"Bu kadar geniş çaplı bir ilgi görmekten onur duyuyoruz ve derinden minnettarız."

"Bu kadar geniş çaplı bir ilgi görmekten onur duyuyoruz ve derinden minnettarız."

İlk etapta tamamen ücretsiz olan uygulama, artan sunucu maliyetleri nedeniyle artık düşük bir ücret karşılığında indirilebiliyor. Uygulama; ABD, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerdeki uygulama mağazalarında da üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

