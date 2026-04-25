Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bu yıl beşincisi organize edilen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, sanat dünyasının dev isimlerini bir araya getirdi. "Nasıl Efsane Oldular? İsmi Marka Olanlar" başlıklı panelde; Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan ve Oktay Kaynarca, markalaşma yolculuklarından sektörün yapısal sorunlarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

YILMAZ ERDOĞAN: "KALİTEDEN ÖDÜN VERİYORUZ"

Panelde en çok dikkat çeken çıkış, usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’dan geldi. Marka olmanın temelinde "güven" unsuru yattığını vurgulayan Erdoğan, televizyon dünyasındaki çalışma koşullarına ve aşırı uzun dizi sürelerine tepki gösterdi. Sektörün sadece ticari kaygılarla yönetilmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Öldük bittik. Kaliteden ödün veriyoruz. Seyirci tek bir akşamda tek bir dizi izleyeceğine, iki farklı iş görebilmeli. Bu hem çeşitliliği artırır hem de üretimi nefes alınabilir kılar" diyerek Ankara Ticaret Odası’ndan bu sorunun çözümü için destek beklediklerini dile getirdi.

DEMET AKBAĞ: "YURT DIŞINDA BİR BÖLÜMÜMÜZ ÜÇ HAFTA YAYINLANIYOR"

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısına rağmen içeride yaşanan prodüksiyon krizine değinen Demet Akbağ, çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Eskiden 90 dakika olan sürelerin 130 dakikaya fırladığını belirten Akbağ, "Bizim bir bölümümüzü yurt dışına sattıklarında, orada üçe bölüp üç hafta boyunca izletiyorlar. Bu durumun sürdürülebilir bir yanı kalmadı" dedi. Başarının formülünün "sevdiği işi, sevdiği şekilde yapmak" olduğunu söyleyen Akbağ, seyirciye karşı duyulan sorumluluğun hata yapma korkusunu beraberinde getirdiğini, bunun da markayı koruyan temel refleks olduğunu belirtti.

OKTAY KAYNARCA: "YAPAY ZEKA DUYGUNUN YERİNİ TUTAMAZ"

Teknolojinin sanata etkilerinin tartışıldığı panelde Oktay Kaynarca, son dönemde gündemden düşmeyen yapay zeka tartışmalarına son noktayı koydu. Aktörlüğün bir "matematik" değil, "duygu" işi olduğunu savunan Kaynarca, "İnsanla birebir yapılan hiçbir şeyin ötesine geçilemeyecek. Sahne performanslarına olan ilginin artması da tam olarak bu canlı duyguya şahit olma isteğinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK DEV: DİZİ İHRACATINDA HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Panelin ardından söz alan ATO Başkanı Gürsel Baran, sanatçıların şikayetlerine kulak verdiklerini belirterek sektörün ekonomik gücüne dair veriler paylaştı. Türkiye’nin dizi ihracatında dünyada devler liginde olduğunu hatırlatan Baran, "2024’te 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız, 2025’te 1 milyar dolara ulaştı. Bir yılda ihracatını iki katına çıkaran başka bir sektör yok. Sektörün sorunlarını çözmek ve sanatçılarımızın yanındayız" diyerek destek sözü verdi.