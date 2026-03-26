Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı A.B, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan M.Ö. ve arkadaşı S.M, ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle A.B ile M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken A.B, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren S.M’nın başına isabet etti. S.M, kanlar içinde yere yığıldı. M'nin öldüğünü düşünen B, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.M, ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

