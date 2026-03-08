Ezeli rakipler Celtic ile Glasgow Rangers İskoçya Kupası Çeyrek Final maçında karşı karşıya geldi.

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında gösterilen Old Firm'de istenmeyen olaylar yaşandı.

CELTIC PENALTILARDA GLASGOW RANGERS'I ELEDİ

Glasgow Rangers'ın sahası Ibrox'ta oynanan karşılaşmada normal süre ve uzatmalar golsüz eşitlikle geçildi. Celtic penaltı atışları sonunda Glasgow Rangers'ı 4-2'lik sonuçla eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

İKİ TAKIM TARAFTARLARI SAHAYA ATLADI

Maçı deplasman tribününde takip eden Celtic taraftarları turu kutlamak için sahaya atladı. Bunun üzerine Glasgow Ransfer taraftarlarının da sahaya atlamasıyla birlikte büyük bir kaos yaşandı.

FUTBOLCULAR SAHADAN ÇIKARILDI

İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedenin büyümesini önlemek için güvenlik ekipleri seferber olurken futbolcular güvenli bir şeklilde sahadan çıkarıldı.

CELTIC TRİBÜNÜ ÖNÜNDE BARİKAT OLUŞTURULDU

Celtic deplasman tribününün önünde güvenli barikatı oluşturuldu. Buna rağmen öfkesi dinmeyen Glasgow Rangerslı taraftarlar uzaktan deplasman tribününe yanıcı maddeler atmaya devam etti.

İSÇOKYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Maçın ardından İskoçya Futbol Federasyonu yaşananları kınayarak olaylarla ilgili kısa süre içerisinde soruşturma başlatılacağını açıkladı:

"İskoçya Futbol Federasyonu, bugün Ibrox Stadyumu'nda oynanan Scottish Gas İskoçya Kupası Çeyrek Final maçının ardından sahaya giren taraftarların davranışlarını kınıyor.

Yargı Kurulu Protokolü doğrultusunda derhal bir soruşturma başlatılacaktır."