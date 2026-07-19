Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele sineklik ölçüsü almaya giden usta, döndüğünde otomobilini yanmış vaziyette buldu. Aracını bıraktığı noktada bulamadığını öne süren araç sahibinin park halindeki otomobili, otel personeli tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde park halindeki otomobilin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler otel yanındaki park yerinde bulunan 07 BUN 723 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin park halindeyken yanmaya başladığını, otel çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesi sonucunda söndürüldüğünü belirledi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale gelen araçta inceleme yaparken, olay yerine gelen araç sahibi Mustafa Çelikara gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Otele sineklik yaptığını ve ölçü almak için geldiğini belirten araç sahibi Çelikara, işinin kısa olması nedeniyle aracın anahtarını üzerinde bırakıp otele gittiğini söylerken aracının ise park ettiği yerde bulunmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.