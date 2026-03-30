Orta Doğu'daki kriz, artan maliyetler, iktidarın alamadığı önlemler... Hepsi vatandaşa borç, fatura olarak çıkmaya devam ediyor. Mart ayı bitmeden enflasyon sebebiyle alım gücünün yaklaşık yüzde 10'unu kaybeden ücretliler Nisan'da zamlı faturalara buruk bir merhaba diyecek gibi duruyor.
Olcay Aydilek açıkladı: 1 Nisan'da elektirk ve doğal gaza çift haneli zam geliyor
Elektrik ve doğal gaza zam kapıya dayandı. Zam haberleriyle ilgili verdiği kulis bilgileriyle de bilinen Olcay Aydilek, Ankara'da doğal gaz ve elektriğe zam için üst düzey bir toplantı yapıldığını, 1 Nisan'da çift haneli zam geleceğini iddia etti.Derleyen: Aykut Metehan
Olcay Aydilek'in haberine göre kulislerde, bugün üst düzeyde görüşme yapılacağı, 1 Nisan'dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifelerinin şekilleneceği konuşuluyor.
Aydilek, zam beklentisinin çok yüksek olduğunu belirterek çift haneli rakamları işaret etti.
Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:
Gözler, Ankara’da... Kulislerde, bugün üst düzeyde görüşme yapılacağı, 1 Nisan'dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifelerinin şekilleceği konuşuluyor. Zam beklentisi çok yüksek! Sektörde, "çift hane"ler dile geriliyor. Nisan, zamsız devam edebilir mi? Saatler içinde göreceğiz.
Aydilek'in açıklamaları kamuoyunda endişe yaratırken, zamların çift haneli olması durumunda vatandaşın zaten ağır olan geçim şartlarında nasıl mücadele edeceği, günümüzün en konuşulması gereken konularından biri olacak.