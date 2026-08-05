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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, seçimin ardından bir skandal yaşandığını iddia eti.

TEHDİT VE PAZARLIK İDDİASI

Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"3. turda karşılaştığımız manzara şuydu: Bir sinsi planla, iki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş, çocuklarıyla tehdit edilmiş.

Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Birtakım teklifler verilmiş, birtakım rakamlar konuşulmuş ve 3. tur oylamada bizim adayımız Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı, 18 oy rakip siyasi partinin adayı aldı ve 5 geçersiz oy burada devreye girdi."