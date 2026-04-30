Suudi Arabistan Ligi’nin 30. haftasında Al Nassr, sahasında Al Ahli’yi 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası yaşanan gerginlik kadar, ev sahibi ekibin sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. “Bütün bunlar Talisca’sız oldu” notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

SAHADA GERGİNLİK YAŞANDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral, Kingsley Coman’ın sert müdahalesine tepki gösterirken saha içinde tartışmalar yaşandı.

Merih Demiral’ın Cristiano Ronaldo ile de kısa süreli bir tartışma yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Deneyimli stoperin tartışmaların ardından tribünlere dönerek Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını göstermesi de dikkat çekti.

TALISCA PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI

Al Nassr’ın maç sonrası yaptığı Talisca vurgulu paylaşımına futbolseverler ilk bakışta anlam veremedi Ancak olayın arka planı ortaya çıktı.

All this and Talisca isn’t around 👀 https://t.co/EbINvq5nhB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 29, 2026

HAFIZALARA KAZINAN GOL

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, 2021-2022 sezonunda Al Nassr formasıyla Al Ahli’ye karşı unutulmaz bir gole imza atmıştı.

28. haftada oynanan karşılaşmada 90+5. dakikada frikikten attığı gol, Al Ahli’nin küme düşme sürecinde kritik bir kırılma anı olmuştu.