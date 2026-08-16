Olamaz denilen kaza oldu: Ağaca çarptıktan sonra havalandı: Karşı şeritteki otomobilin üstüne düştü

Kazada sürücü Neşe Kılıç ile otomobil sürücüsü İsa Çoban ve otomobilde bulunan yolcular Sadık Çoban ile Bekir Çoban yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Neşe Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.