2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Benin Milli Takımı'nda teknik direktör Gernot Rohr, Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan hakkında açıklamalarda bulundu.

Olaitan'a milli takım kadrosunda yer veren Rohr, oyuncusunun performansından memnun olduğunu ve gelecekte daha da gelişebileceğini ifade etti.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU'

Footy-Africa'ya konuşan Gernot Rohr, "İyi bir oyuncu ve bizim için önemli bir oyuncu. Ancak son maçlarımızda forma giyemedi çünkü sakattı. Olaitan'ın performansı bizim için belirleyici olabilir ve daha da gelişebileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.