Sahiden de olacak şey mi bu?

Gölcük’te bir İmam Hatip Okulunda, bir bayan öğretmenin kız öğrencine cinsel tacizde bulunduğu iddiası, sizce de tüyler ürpertici değil mi?

Olacak şey mi bu?

Olacak şey değil de oluyor işte!

Diyeceksin ki: Suç kimin?

Diyeceğim ki: Suç İktidarın!

Diyeceksin ki: Saçmaladın! Memlekette kötü ne olursa suçu iktidara yüklüyorsunuz?

Diyeceğim ki: O zaman bir düşün. Bu iktidar gelmeden önce böylesi sapıkça hareketler var mıydı?

Hani onlar gelmeden önce memlekette buzdolabı yoktu ya(!), onlar gelmeden önce de memlekette ‘Olacak şey mi bu?’ dedirten ve insanı şaşırtan bu tür ilişkiler yoktu.

Diyeceksin ki: Hele bir düşün vardır belki.

Diyeceğim ki: Haklısın vardır elbet! Ancak iğneyle kuyu kazıyarak belki bir şeyler bulunabilir. Bulunabilir de ya bugün?

Bugün, dün bizim için değerli olan ne varsa yerlerde.

Diyeceksin ki: !!!

Diyeceğim ki: Düşünmene gerek yok ben söyleyeyim. “Suçu iktidara atana kadar bu sosyal medyaya… yapay zekaya… cep telefonlarına… daha bir türlü hızına yetişemediğimiz faydasından pek az yararlandığımız halde zararlısına balıklama daldığımız teknolojinin hiç mi bunda etkisi yok?” diyeceksin de ben de İktidar bu konuda mutlaka bir çözüm yolu bulabilir, diyeceğim. Bulamaz mı?

Diyeceksin ki: Bulmayı istemiyor mu?

Diyeceğim ki: Bilmiyorum. Ama evelAllah memlekette her şeye muktedir olan…

Her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip olduklarını her fırsatta dillendiren iktidar, insan yanımızın zayıflamasına niye meydan versin ki?

Yani efendim seninle benim aramda bu dil dalaşı sürüp giderken, böylesi tartışmalarda ne karşımdaki beni ikna edebilecek bir şeyler sunabilir önüme ne de ben karşımdakini sabit düşüncesinden bir adım ileri götürebilirim.

Öyle olunca da biz bu şekilde havanda su dövmekten başka bir şey yapmaz, sonuca varma değil, uzayıp giden tartışmaların içinde kaybolup gideriz.

İktidar, muhalefetin sözünü dikkate alırsa o zaman da muhalefet belki de “Ben dedim sen yaptın” diyecektir.

Hem başka ne diyebilir ki?

İktidar da: “İyi ya, sen söyledin ben yaptım. Teşekkür ederim. Kazanan kim olur?”

Millet olur tabi.

O zaman da muhalefetin doğru önerisini kabul eden veya hayata geçiren iktidar, millet nezdinden gözden düşer mi, yükselir mi?

Bence yükselir.

Peki bu zamana kadar böyle bir şey oldu mu?

Nerede oldu mu?

Mecliste yani… yani verilen önergelerin hepsi mi yanlıştı ki iktidar hepsini de reddetti?

Hatta yanlış hatırlamıyorsam “Yolsuzlukların araştırılmasıyla ilgili, ahlakla ilgili, milletin vicdanını rahatlatacak birçok konuda önerge verilmişti” hepsi de Cumhur İttifakı vekillerce reddedilmişti.

Şimdi sorarım size: Millet ve memleket namına verilen muhalefetin verdiği hiçbir önerge iktidarca kabul edilmezse…

Adalet, ahlâk, insanî değerlerimiz buhar olup uçma noktasına gelmişse…

O zaman İktidar haklı olsa ne olur, muhalefet haksız olsa ne!

Kime neyi anlatacağız ki?

Olacak şey mi bu?