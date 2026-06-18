Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya, nükleer denizaltı filosunu modernize etme ve stratejik caydırıcılığını artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Yasen-M sınıfı yeni nesil nükleer denizaltı serisinin dokuzuncu gemisi olan "Murmansk"ın inşasına resmen başlandı.

Serinin dokuzuncu denizaltısı olan Murmansk için Severodvinsk kentinde yer alan ve Rusya'nın nükleer denizaltı üretim üssü konumundaki Sevmash Tersanesi’nde görkemli bir omurga kızağa koyma töreni düzenlendi.

Törene Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Birleşik Gemi İnşa Şirketi (OSK), Malahit Tasarım Bürosu yetkilileri ve savunma sanayii temsilcileri katıldı.

AMİRAL MOİSEYEV: "GÜVENLİĞİMİZ VE EGEMENLİĞİMİZ İÇİN KRİTİK"

Denizaltının ilk omurga plakası, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev ile Sevmash Genel Müdürü Mihail Budniçenko tarafından titizlikle yerleştirildi. Törende konuşan Amiral Moiseyev, Rusya'nın denizaltı teknolojisindeki küresel üstünlüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Rusya, bu teknolojik seviyede nükleer denizaltıları tasarlayıp, sıfırdan üretebilen ve envanterinde operasyonel tutabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Denizaltı kuvvetlerimiz, Rusya'nın güvenliği, denizlerdeki hakları ve egemenliği açısından hayati bir koruma kalkanıdır. Bu stratejik platformların inşasına yönelik üretim programlarımızı hiçbir taviz vermeden kararlılıkla sürdüreceğiz."

"KAHRAMAN ŞEHİR" MURMANSK'IN ADI YENİDEN DENİZLERDE

Yeni platforma, İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği tarihi direnişle Sovyetler Birliği tarafından "Kahraman Şehir" unvanı verilen kutup şehri Murmansk'ın adı verildi. Bu isim yabancı değil; daha önce yine Sevmash Tersanesi'nde inşa edilen Proje 949 Granit sınıfı Sovyet nükleer denizaltısında da gururla taşınmıştı.

YASEN-M PROGRAMINDA SON DURUM

Rus Donanması’nın sualtı vizyonunu şekillendiren Yasen-M programında üretim takvimi şu şekilde ilerliyor:

İlk Teslimat (2021): Serinin öncü gemisi Kazan nükleer denizaltısı 2021 yılında envantere girdi.

Hizmetteki Diğer Gemiler: Novosibirsk, Krasnoyarsk ve Arkhangelsk denizaltıları aktif olarak görev yapıyor.

Gelecek Planı: Serinin diğer beş denizaltısı ise tersanede farklı aşamalarda (montaj, donatım ve test) üretim hattında bulunuyor.

HAYALET DENİZALTI: GELİŞMİŞ SİLAHLAR VE DÜŞÜK AKUSTİK İZ

Yasen-M sınıfı denizaltılar, askeri literatürde yüksek otomasyon yetenekleri ve okyanus derinliklerinde neredeyse hiç ses çıkarmayan düşük akustik iz (görünmezlik) özellikleriyle tanınıyor. Hem tek başına bağımsız avcı görevlerinde hem de geniş filo görev gruplarında operasyon icra edebilen bu canavarlar şu özelliklerle donatılıyor:

-Yeni nesil sensörler ve gelişmiş elektronik harp sistemleri,

-Denizaltı savunma harbi (DSH) ve suüstü gemilerine karşı gelişmiş torpido sistemleri,

-Kara hedeflerine yönelik uzun menzilli taarruz gerçekleştirebilen modern seyir füzeleri.

Bugüne kadar Rus Donanması’na 140'tan fazla nükleer denizaltı teslim eden ve ülkenin aktif tek nükleer tersanesi olan Sevmash, Murmansk'ın inşasıyla birlikte Rusya'nın denizlerdeki küresel güç dengesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.