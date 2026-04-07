İlk olarak 2014 yılında Science dergisinde yayımlanan bu çarpıcı araştırma, "Dünya'daki suyun kaynağı uzay mı yoksa yerin altı mı?" sorusunu tekrar tartışmaya açtı.

On yıllardır süren jeolojik araştırmalar, Dünya’nın derinliklerine dair ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Northwestern Üniversitesi’nden jeofizikçi Steve Jacobsen ve ekibi, yerin 660 kilometre altında, mantonun "geçiş bölgesi" olarak adlandırılan katmanında devasa miktarda su hapsolduğunu kanıtladı.

SÜNGER GİBİ DAVRANAN MİNERAL: "RİNGWOODİTE"

Araştırmanın odak noktasında, yüksek basınç altında oluşan ringwoodite adlı mavi bir mineral yer alıyor. Bu mineral, kristal yapısı sayesinde hidrojeni çekerek suyu adeta bir sünger gibi hapseden bir özelliğe sahip. Jacobsen’a göre, bu derinlikteki kayaçların ağırlığının sadece yüzde 1’i bile su olsa, bu miktar yeryüzündeki okyanusların toplam hacminden üç kat daha fazlasına tekabül ediyor.

SUYUN KAYNAĞI UZAY DEĞİL, YER ALTI OLABİLİR

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bu keşif, Dünya’daki suyun oluşumuna dair en yaygın kabul gören "kuyruklu yıldız çarpması" teorisini zayıflatıyor. Steve Jacobsen, elde edilen bulguların, suyun jeolojik etkinlikler aracılığıyla yerin derinliklerinden yüzeye çıkmış olabileceğini gösterdiğini belirtti.

"Sonunda, yaşama uygun gezegenimizin yüzeyindeki devasa miktardaki suyu açıklamaya yardımcı olabilecek bütünleşik bir 'Dünya su döngüsü'nün kanıtını görüyoruz."

OKYANUSLAR İÇİN "TAMPON BÖLGE" GÖREVİ

Araştırma, bu gizli su kütlesinin milyonlarca yıldır okyanus seviyelerinin neden sabit kaldığını da açıklıyor. Bilim insanlarına göre, yer altındaki bu rezervuar bir tampon görevi görerek suyun fazlasını hapsediyor. Jacobsen, bu mekanizmanın hayati önemini şu sözlerle vurguluyor:

"Eğer bu gizli su orada olmasaydı, yeryüzündeki suyun seviyesi o kadar yüksek olurdu ki sadece dağ dorukları suyun üstünde kalırdı."

SİSMİK VERİLER VE LABORATUVAR DENEYLERİ BİRLEŞTİ

Bu büyük keşif, ABD genelinde deprem titreşimlerini ölçen USArray sismograf ağından gelen verilerin, laboratuvar ortamındaki yüksek basınç deneyleriyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıktı. Daha önce mantodaki erimenin en fazla 80 kilometre derinlikte olduğu sanılırken, bu çalışma ile suyun 600 kilometreden fazla derinlikte kayalar içinde hapsolduğu kesinleşmiş oldu.