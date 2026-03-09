Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Okyanus sanılıyordu meğer dünyanın en büyük gölüymüş: Tam 5 ülkeye sınırı var

Okyanus sanılıyordu meğer dünyanın en büyük gölüymüş: Tam 5 ülkeye sınırı var

Birçok kişi dünyanın en büyük gölünün Amerika veya Afrika kıtasında olduğunu düşünse de gerçek çok daha yakınımızda. Bilim dünyasının "kapalı bir deniz" mi yoksa "dev bir göl" mü olduğu konusunda uzun yıllardır tartıştığı bu su kütlesi, büyüklüğüyle Japonya gibi ülkeleri geride bırakıyor.

JAPONYA'DAN BİLE DAHA BÜYÜK

Yaklaşık 386 bin 400 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük kapalı su kütlesi olan Hazar Denizi; Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan ile sınır paylaşıyor.

Adında "deniz" geçmesine rağmen okyanuslarla doğrudan bağlantısı olmadığı için bilimsel olarak göl kabul edilen Hazar, ekosistemiyle de büyüleyici detaylar barındırıyor.

Gölün en derin noktası ise yaklaşık 1025 metre derinliğinde. Araştırmalara göre, dünyadaki iç yüzey sularının önemli bir kısmın bu dev su kütlesinde bulunuyor.

Hazar Denizi yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda zengin ekosistemiyle de dikkat çekiyor. Bölgede yaklaşık 50 ada bulunuyor ve yüzlerce farklı canlı türü yaşıyor. Burada yaşayan en dikkat çekici türlerden biri Hazar foku

İZLANDA KADAR BİR ALAN YOK OLABİLİR

Sadece dev boyutuyla değil, endemik türü olan Hazar fokuyla da dikkat çeken bu dev yapı, şimdilerde iklim krizi tehdidi altında.

Bilim insanları, artan buharlaşma nedeniyle yüzyılın sonuna kadar gölün yüzeyinden İzlanda büyüklüğünde bir alanın silinebileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında ise Kuzey Amerika’daki meşhur Superior Gölü yer alıyor.

Coğrafya uzmanlarına göre Hazar Denizi’nin büyüklüğü, ekosistemi ve jeopolitik konumu sebebiyle halen dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumlarından

