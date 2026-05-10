Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yerli ve milli gücü STM Savunma, küresel ihracat ağını genişletmek amacıyla rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) kırdı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen SAHA 2026 fuarında büyük ilgi gören şirket, şimdi de dünyanın en prestijli insansız sistemler platformlarından biri olan AUVSI XPONENTIAL fuarına çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

DETROİT’TE İLK KEZ BİR TÜRK İMZASI

11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Detroit’te düzenlenecek olan fuarda STM, tarihinde ilk kez bu platformda yer alarak taktik İHA sistemlerini doğrudan Amerikan pazarına sunacak. Şirket, dört farklı kıtada yakaladığı operasyonel başarıyı, dünyanın en büyük savunma harcamasını yapan ABD’de ticari bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyor.

SAHADAKİ "YIRTICILAR" ABD YOLCUSU

STM tarafından yapılan açıklamada, şirketin taktik İHA sistemlerinin hali hazırda 15'i aşkın ülke tarafından tercih edildiği hatırlatıldı. STM’nin taktik İHA sistemlerinden ABD’de şu ürünler sergilenecek: Uzun Menzilli Kamikaze İHA KUZGUN, Avcı Dron TUNGA - X, Sabit Kanatlı Vurucu İHA ALPAGU-B, Kamikaze KarguFPV, Gözcü İHA TOGAN.