Okuyanların elinden bir süre düşmeyen 6 kitap

Nasılsın Hayatım – Sema Kaygusuz

Sema Kaygusuz’un Nasılsın Hayatım adlı romanı, anlatıcının geçirdiği ciddi bir hastalık süreciyle başlar. Hikâyenin merkezinde, bedeniyle ilgili bir kırılma yaşayan kadın anlatıcı vardır. Hastane odaları, tedavi süreci ve fiziksel acı, anlatıcının geçmişiyle yüzleşmesine zemin hazırlar. Roman, bu süreçte anlatıcının çocukluğuna, ailesine, kadınlık deneyimine ve hafızasında iz bırakan ilişkilere doğru geri dönüşlerle ilerler.

Olay örgüsü büyük dramatik kırılmalardan çok, iyileşme sürecinin yarattığı içsel çözülme ve yeniden kurma hâli etrafında şekillenir. Anlatıcı, bedeninin kontrolünü kaybettiği bu dönemde hayatla kurduğu ilişkiyi yeniden sorgular; güçlü olma zorunluluğunu, kırılganlığı ve hayatta kalma reflekslerini masaya yatırır. Roman boyunca fiziksel hastalık, zihinsel ve duygusal bir hesaplaşmaya dönüşür.

Nasılsın Hayatım, bir hastalık hikâyesinden çok, beden ve hafıza arasındaki bağı, kadın olmanın yüklerini ve iyileşmenin yalnızca tıbbi değil, ruhsal bir süreç olduğunu anlatır. Sade ama yoğun diliyle okuru büyük olaylara değil, küçük fark edişlere odaklar.

Kitap, okurda şu soruyu bırakır:

Beden durduğunda, insan hayatına nasıl devam eder?