Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocukların zamanlarının büyük kısmını geçirdiği okullarda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kartal genelindeki tüm eğitim kurumlarında faaliyet gösteren okul kantinlerini denetim altına alan ekipler, öğrencilerin sağlığını korumak için saha çalışmalarına hız kazandırdı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Kartal ilçesindeki okul kantinleri en ufak ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde incelendi ve gerekli görülen noktalarda işletmecilere yönelik rehberlik sağlandı.

Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinde işletmelerin genel çalışma standartları ve hijyen koşullarının yanı sıra mevzuat gereği bulundurulması gereken tüm resmi belge ve sertifikalar tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde eksikliği tespit edilen hususların hızlıca tamamlanması istendi. Ekipler denetim sırasında çalışan personelin kılık kıyafet düzensizliğinden sağlık muayene kartlarına, mekânın genel temizlik durumundan gıda maddelerinin muhafaza koşullarına kadar birçok başlığı ele aldı. Satışa sunlanan ürünlerin son kullanım tarihine yönelik sıkı kontroller yapan ekipler, kural ihlali tespit edilen durumlar için kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Okul çağındaki çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesini temin etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı standartları doğrultusunda okul kantinlerinde satışı engellenen ürün grubu üzerinde duruldu. Denetimlerde okul kantinlerinde satılması yasaklanan yüksek şekerli gıdalar, hızlı tüketim ürünleri ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı.

Bununla birlikte kantin çalışanlarının hijyenik bir ortam sunmak adına almaları gereken kişisel önlemler inceleme konusu oldu. Yangın tüplerinin doluluk ve kullanım süresinden ilaçlama tutanaklarına, iş yeri açma ve çalışma izin ruhsatlarından ambalaj atıklarının kaynağında nasıl toplandığına kadar pek çok hayati uygulama denetlendi. İncelemeler sonucunda yapılan uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen okul kantini işletmecilerine yönelik cezai ve yasal işlemler kararlılıkla uygulanıyor.

Öğrenci Sağlığı İçin Yıl Boyunca Kesintisiz Saha Takibi

Eğitim kurumlarında çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmeyi hedefleyen Kartal Belediyesi, bu denetimleri sadece eğitim yılının başlangıcıyla sınırlı tutmuyor. Zabıta ekipleri, okul kantinlerinin yanı sıra okul çevrelerinde satış yapan seyyar satıcılar ve gıda imalathaneleri üzerindeki denetimlerini de periodik aralıklarla sürdürüyor. İşletmecilere ve çalışanlara hijyen eğitimlerinin önemini hatırlatan belediye yetkilileri, velilerin ve öğrencilerin de karşılaştıkları olumsuz durumları belediyenin iletişim kanalları üzerinden zabıta birimlerine bildirebileceklerini ifade ediyor. Okul çağındaki çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı bir çevrede sürdürebilmeleri adına zabıta ekiplerinin denetim maratonu eğitim dönemi boyunca kararlılıkla devam edecek.