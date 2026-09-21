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Kaynak: AA / DHA / İHA

2012-2013 eğitim-öğretim döneminden bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 100 binden fazla yetim çocuğa ulaşıldı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullardaki farkındalık çalışmaları da yeniden aktif hale geldi.

5 BİN 500'DEN FAZLA OKUL PROJEDE

Proje kapsamında sınıflar, üstlendikleri yetim kardeşlerinin eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlarına destek sağlıyor. İHH'nın güncel verilerine göre projede 5 bin 500'den fazla okul yer alıyor. Sınıfların desteğiyle ihtiyaçları karşılanan yetim sayısı ise 17 bin 749'a ulaştı. Çalışmalar 81 ilde sürdürülüyor.

Proje, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin geliştirilmesini amaçlıyor. İHH'nın proje bilgilerinde de öğrencilerin gönüllü katkılarıyla yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına destek sağlandığı belirtiliyor.

“YALNIZCA BİR YARDIM FAALİYETİ DEĞİL”

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Reşat Başer, projenin yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmanın yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını belirtti. Başer, projenin çocukların vicdan, merhamet ve diğerkâmlık gibi insani değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile sürdürülen çalışma sayesinde öğrencilerin hiç görmedikleri bir yetim kardeşinin ihtiyaçlarına destek olmayı ve paylaşmayı öğrendiğini belirten Başer, yeni eğitim yılında projeye katılan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DE DESTEK VERİYOR

Ankara Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mikayil Şahin de projenin çocukların akademik gelişiminin yanı sıra ahlaki değerlerinin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Şahin, öğrencilerin paylaşma, iyilik yapma ve diğerkâmlık duygularının geliştiğini belirterek, projeye velilerin ve öğretmenlerin de destek verdiğini ifade etti.

Projeye katılan öğrencilerden Serpil Yıkılmaz ise yetim kardeşlerine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yıkılmaz, iyilikte yarışmanın birbirini teşvik ederek daha fazla iyiliğin yapılmasını sağladığını söyledi.

PROJE 10 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

“İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi” 2012-2013 eğitim-öğretim döneminden bu yana uygulanıyor. Proje için 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH arasında 5 yıllık iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Yeni eğitim-öğretim yılında da Türkiye genelindeki okullarda sürdürülen proje kapsamında öğrencilerin yetim çocuklara yönelik destek çalışmaları devam edecek.