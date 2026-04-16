Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde okullar için yeni güvenlik uygulamalarını devreye aldı.

81 ildeki tüm eğitim kurumlarının önünde en az iki polis görevlendirilirken, okul çevrelerinde denetimler artırıldı.

OKUL ÇEVRELERİNDE YOĞUN DENETİM

Bakanlık talimatıyla uygulamaya konulan önlemler kapsamında polis ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde sıkı kontrol gerçekleştirdi.

Şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar da durdurularak incelendi.

BAŞKENTTE KAPSAMLI UYGULAMA

Ankara’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere çok sayıda okulun çevresinde görev aldı.

Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

TAKVİYE EKİPLER HAZIR BEKLEYECEK

Yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca ihtiyaç halinde ek ekiplerin de sürece dahil edileceği belirtildi.

Yetkililer, güvenlik uygulamalarının ülke genelinde yapılan risk analizlerine göre belirlenen stratejiler doğrultusunda kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

İSTANBUL’DA DA KONTROLLER ARTIRILDI

İstanbul’da bazı okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, araçları kontrol ederken sürücüler ve çevrede bulunan şüpheli kişiler üzerinde GBT uygulaması yaptı.