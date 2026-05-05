Meclis gündemine gelmeye hazırlanan yeni kanun teklifi, gıda politikalarında taşları yerinden oynatıyor. Okullarda şekerli ve yağlı gıda satışı yasaklanırken, kurallara uymayan üreticileri 500 bin TL’ye varan dev cezalar bekliyor.

Türkiye, toplum sağlığını korumak ve özellikle çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için köklü bir yasal düzenlemeye gidiyor. Hazırlanan kanun teklifi taslağı, okul kantinlerinden ambalajlı ürünlerin etiketlerine kadar gıda zincirinin her halkasında "sağlıklı beslenme" odaklı bir denetim mekanizması öngörüyor.

OKULLARDA "OKUL GIDASI" LOGOSU ZORUNLU OLUYOR

Türkiye Gazetesi’nde Esma Altın’ın haberine göre; yeni düzenlemeyle birlikte, okul öncesinden ortaokula kadar tüm eğitim kurumlarında "rastgele" gıda satışı dönemi sona eriyor. Kantin ve yemekhanelerde yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı kriterlere sahip ürünler yer alabilecek.

2019’dan bu yana 5 kez ertelenen “okul gıdası” logosu artık bir tercih değil, zorunluluk olacak. Bu logoyu taşımayan hiçbir ürün kantin raflarına giremeyecek. Hedef; çocukların yüksek şeker, tuz ve yağ içeren gıdalara erişimini engelleyerek dengeli beslenmeyi teşvik etmek.

AMBALAJLARDA "RENKLİ UYARI" DÖNEMİ

Tüketicinin korunması amacıyla ambalajlı gıdalarda trafik ışığı modeline benzer bir etiketleme sistemine geçiliyor. Ürünlerin üzerindeki nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve toplam yağ miktarı, hızlı anlaşılabilir renkli ibarelerle belirtilecek. Böylece ebeveynler ve tüketiciler, bir ürünün ne kadar sağlıklı olduğunu bir bakışta görebilecek.

EKMEĞE "VİTAMİN" TAKVİYESİ, KAÇANA AĞIR CEZA

Toplumdaki besin eksikliklerini gidermek adına gıda üretim standartları da değişiyor.Tam buğday oranı yüzde 40’ın altında kalan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması zorunlu hale getirilecek.

YAPTIRIMLAR CAN YAKACAK

Un zenginleştirme kuralını ihlal eden üreticilere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde gerekli uyarıları bulundurmayanlara ise 200 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mevzuata aykırı ürünlere el konularak mülkiyeti kamuya geçirilebilecek.

Sadece gıdada değil, içme suyu güvenliğinde de denetimler sıkılaşıyor. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sularda tespit edilen aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması durumunda, mevcut para cezalarına ek olarak çok daha ağır yaptırımlar devreye alınacak.