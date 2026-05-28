Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen “Eğitimde Pardus İşletim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında okullarda kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlatıldı.

Projeyle birlikte sınıflarda kullanılan etkileşimli tahtalar ile bilgisayar laboratuvarlarının yerli ve milli işletim sistemi olan Pardus altyapısına geçirilmesi planlanıyor.

650 bin etkileşimli tahta dönüştürülecek

Yürütülen çalışma kapsamında Türkiye genelindeki yaklaşık 650 bin etkileşimli tahtanın Pardus ETAP sistemine geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bilişim teknolojileri laboratuvarlarında kullanılan bilgisayarların da Pardus masaüstü ortamına taşınacağı belirtildi.

Yetkililer, açık kaynak kodlu yapıya sahip olan sistem sayesinde lisans maliyetlerinin düşürülmesinin ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLECEK

Proje kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim programlarının da uygulanacağı açıklandı. Pardus ETAP sisteminde QR kodla giriş, merkezi yönetim sistemi, gelişmiş sanal klavye ve eğitsel uygulamalar gibi birçok yeni özelliğin yer aldığı aktarıldı.

MEB ve TÜBİTAK yetkilileri, yerli yazılım altyapısının yaygınlaştırılmasıyla eğitim alanında dijital bağımsızlığın güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.