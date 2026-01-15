Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatiline girilmeden önceki son haftada okullarda “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası” düzenleneceğini duyurdu. Bu yılın teması ise dikkat çekici: Aile ve Oyun.

12–16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrencilerin, velileriyle birlikte vakit geçirebileceği oyunlar, atölyeler, yarışmalar ve sosyal etkinlikler öne çıkacak. Amaç; eğitim sürecini yalnızca akademik başarıyla sınırlamadan, aile bağlarını güçlendiren ve sosyal gelişimi destekleyen bir deneyime dönüştürmek.

Hafta kapsamında okullarda geleneksel çocuk oyunları, spor etkinlikleri, okuma saatleri, animasyon gösterimleri ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Etkinliklerin içeriği okul ve sınıf düzeyine göre planlanırken, öğrencilerin aktif katılımı ön planda tutulacak.

Programın dikkat çeken başlıklarından biri ise “Türkiye Selamlaşıyor” etkinliği. Öğrenciler, hazırladıkları kartlarla çevrelerindeki insanlara selam vererek iyi dileklerini paylaşacak. Bu etkinlikle çocukların toplumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve empati duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, bu haftanın öğrenciler için sadece dönemin sonu değil; birlikte öğrenme, eğlenme ve paylaşma fırsatı olarak görülmesini istiyor. Okullar, yarıyıl tatiline bu kez sınav stresiyle değil, oyun ve aile sıcaklığıyla girmeye hazırlanıyor.