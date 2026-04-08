Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri nisan ayında da devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “Köklerden Geleceğe” yaklaşımı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bu ayın teması “sıfır atık” olarak belirlendi.

AMAÇ ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK

Belirlenen tema ile atık oluşumunun azaltılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının öğrencilere kazandırılması amaçlanıyor. Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir bakış açısı kazanmaları ve doğayla uyumlu bir yaşam kültürü geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu çerçevede tüm eğitim kademelerinde sıfır atık atölyeleri düzenlenecek, iklim münazaraları sıfır atık temasıyla zenginleştirilecek.

Ayrıca Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu’nda yer alan etkinlikler sınıf içi ve dışı uygulamalarla desteklenecek.

ETKİNLİKLER VE İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Ay boyunca öğrencilerin aktif katılımıyla atık sanat sergileri, geri dönüşüm tesisi gezileri, kitap ve oyuncak takas etkinlikleri ile atıksız gün uygulamaları hayata geçirilecek. Okul kulüpleri aracılığıyla da yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını teşvik eden çalışmalar yürütülecek.

Öte yandan, önemli gün ve haftalar kapsamında uzmanların katkılarıyla iklim değişikliği, çevre hassasiyeti ve güvenli atık yönetimi konularında farkındalık çalışmaları yapılacak. Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ailelerin ve okul paydaşlarının da sürece dahil edilmesiyle, sıfır atık kültürünün toplum genelinde benimsenmesi amaçlanıyor.