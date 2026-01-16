Bakan Tekin, İbrahim Çeçen İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Ardından sınıfları ziyaret eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini tek tek verdi. Öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Bakan Tekin, başarı dileklerini paylaştı.
Okullarda karne sevinci: Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Türkiye genelinde okullarda karne heyecanı yaşanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu coşkuya Ağrı’da ortak oldu.
Program kapsamında beşiz kız kardeşlere de karnelerini veren Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve Cumhurbaşkanı ile kendi selamlarını ailelerine iletmelerini istedi. Öğrencilere hitaben konuşan Tekin, yoğun geçen eğitim döneminin ardından tatilin önemine dikkat çekerek, “Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” ifadelerini kullandı.
İki haftalık tatil sürecine girildiğini hatırlatan Bakan Tekin, öğrencileri özellikle dijital bağımlılık konusunda uyardı. Dijital araçların tamamen yasaklanmasının değil, ölçülü kullanımın önemli olduğunu vurgulayan Tekin, aşırı kullanımın sağlık, aile ilişkileri ve eğitim hayatı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Tatilin aileyle vakit geçirerek, dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirilmesini tavsiye etti.
Öte yandan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan depremlerden etkilenen illerde de öğrenciler karne sevinci yaşadı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te binlerce öğrenci yarıyıl tatiline umut ve heyecanla girdi.
Gaziantep’te yaklaşık 690 bin öğrenci, 1774 okulda karnelerini alırken; Kahramanmaraş’ta 1121 okulda 275 bini aşkın öğrenci karne aldı. Şanlıurfa’da ise 689 binin üzerinde öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Malatya, Adıyaman ve Kilis’te düzenlenen törenlerde valiler ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini takdim etti.
Trakya’da da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da binlerce öğrenci karne alarak tatile çıktı. Ege Bölgesi’nde İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak’ta eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. İzmir’de 721 binden fazla öğrenci karne sevinci yaşarken, diğer illerde de törenlerle öğrenciler ödüllendirildi.
Aydın’ın Söke ilçesinde ise karne töreni renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesinde yapılan köpük gösterisiyle öğrenciler eğlenceli anlar yaşarken, veliler de bu mutluluğa ortak oldu.
Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl’de de 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.