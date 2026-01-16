Okullarda karne sevinci: Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Program kapsamında beşiz kız kardeşlere de karnelerini veren Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve Cumhurbaşkanı ile kendi selamlarını ailelerine iletmelerini istedi. Öğrencilere hitaben konuşan Tekin, yoğun geçen eğitim döneminin ardından tatilin önemine dikkat çekerek, “Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” ifadelerini kullandı.