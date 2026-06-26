Yeniçağ Gazetesi
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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 2

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül 2025'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 3

2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 4

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 5

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşadı. 20 Haziran'da düzenlenen YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da yapılan ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 6

Öğretmenlerin 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri ise 29-30 Haziran'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 7

2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak.

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Okullarda karne heyecanı: Ders bitti, tatil zamanı - Resim: 8

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni için geldi. Bakan Tekin 'Çocuklarımız tatili hak etti. Çocuklarımızın heyecanına ortağız' ifadelerini kullandı.

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