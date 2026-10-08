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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Vali Murat Duru, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması için tüm kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde, en üst düzey hassasiyetle çalışmalarını istedi.

OKUL VE ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Aksaray’da yeni eğitim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik düzenlenen “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı”, Aksaray Valisi Murat Duru’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda güvenliğin sağlanması, okul çevrelerinde alınan asayiş tedbirleri ve kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

BİRÇOK KURUM AYNI MASADA BULUŞTU

Öğrencilerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren konuların ele alındığı toplantıda, farklı kurumların temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya Aksaray Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki komisyon üyeleri katıldı.

Güvenlik çalışmalarının yalnızca tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığına dikkat çekilen toplantıda, okul yönetimleri ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

Toplantıya ayrıca muhtarlar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, Şoförler Odası temsilcileri ve kantin işletmecilerinin temsilcileri davet edildi.

Bu yönüyle toplantıda yalnızca okul içerisindeki güvenlik değil, öğrencilerin okul çevresindeki ulaşımından sosyal çevresine kadar farklı başlıkların da ortak bir anlayışla ele alınması amaçlandı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının ana gündemini çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin sağlanması oluşturdu.

Katılımcılara okul güvenliği ve asayiş tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılırken, okul ve çevrelerinde karşılaşılabilecek risklere karşı alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

Özellikle okul yönetimleri, güvenlik birimleri, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlar arasındaki iletişimin etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

VALİ DURU: “EN ÜST DÜZEYDE HASSASİYET GÖSTERELİM”

Toplantıya başkanlık eden Aksaray Valisi Murat Duru, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli konuların başında geldiğini vurguladı.

Vali Duru, çocukların eğitim gördüğü okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Duru, kurumların okul güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmaların titizlikle sürdürülmesini isterken, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunabilmesi için en üst düzey hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

OKUL YÖNETİMLERİ VE AİLELERİN ROLÜ ÖNEMLİ

Toplantıda okul güvenliğinin yalnızca kolluk kuvvetlerinin alacağı tedbirlerle sınırlı olmadığı, okul yönetimleri, aileler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının ortak sorumluluğunda olduğu mesajı öne çıktı.

Bu kapsamda okul müdürleri ve okul aile birliklerinin sahadaki gelişmeleri yakından takip etmesi, karşılaşılan sorunların ilgili kurumlarla hızlı şekilde paylaşılması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Muhtarlar ile öğrenci taşımacılığı ve okul çevresindeki hizmetlerde görev alan temsilcilerin de toplantıya dahil edilmesi, güvenlik konusunun daha geniş bir perspektifle ele alınmasını sağladı.

HEDEF: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI

Aksaray’da gerçekleştirilen toplantıyla birlikte okul güvenliğine ilişkin kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli bir ortamda sürdürmeleri hedefleniyor.

Vali Murat Duru’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ortaya konulan yaklaşımın, eğitim kurumları ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin sahaya daha güçlü şekilde yansıtılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Aksaray’da yeni eğitim döneminde okul içi ve okul çevresindeki güvenliğin sağlanması, asayiş tedbirlerinin etkin biçimde uygulanması ve çocukların karşılaşabileceği risklerin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.