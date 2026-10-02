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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Balıkesir genelindeki okullarda öğrencilere yönelik gıda israfını önleme ve bilinçli tüketim eğitimleri düzenlendi. Tarım ve Orman teşkilatının gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gıdanın üretimden sofraya ulaşana kadar geçtiği süreçten doğal kaynakların korunmasına, bilinçli tüketimden israfın önlenmesine kadar birçok başlık ele alındı.

GIDANIN DEĞERİ ÇOCUKLARA ANLATILDI

Balıkesir’de 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla dikkat çeken bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle okullarda öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Eğitimlerde çocuklara yalnızca sofradaki yiyeceğin çöpe atılmaması gerektiği anlatılmadı; gıdanın üretiminden tüketimine kadar uzanan süreçte harcanan emek, su, enerji ve doğal kaynakların da korunmasının önemi aktarıldı.

Çalışmalarla birlikte çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim alışkanlığı kazanması ve gıdaya yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

GIDA SOFRAYA GELENE KADAR BÜYÜK BİR EMEK HARCANIYOR

Eğitimlerde öğrencilerin dikkatine sunulan başlıklardan biri de gıdanın üretimden sofraya kadar uzanan yolculuğu oldu.

Tarlada başlayan üretim sürecinden hasada, işleme ve taşımadan satış noktalarına, oradan da evlerdeki sofralara kadar gıdanın ulaşması için çok sayıda aşamadan geçildiğine dikkat çekildi.

Bu süreçlerin her birinde su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynakların kullanıldığı vurgulanırken, tüketilmeyerek çöpe giden her gıdanın aynı zamanda bu kaynakların da boşa harcanması anlamına geldiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

İSRAF SADECE YİYECEĞİN ÇÖPE GİTMESİ DEĞİL

Gıda israfının yalnızca tüketilmeyen yiyeceklerin çöpe atılması olarak değerlendirilmemesi gerektiği mesajının verildiği eğitimlerde, gıda üretiminde kullanılan doğal kaynakların korunmasının da büyük önem taşıdığı anlatıldı.

Bir ürünün sofraya ulaşması için gerekli olan su, enerji, tarımsal üretim alanları, insan emeği ve ekonomik kaynaklar, gıdanın değer zincirinin önemli parçalarını oluşturuyor.

Bu nedenle gıdanın ihtiyaç kadar alınması, uygun koşullarda muhafaza edilmesi, tüketilebilecek miktarın doğru planlanması ve kullanılabilir durumdaki yiyeceklerin çöpe atılmaması konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimlerin bir diğer önemli başlığını ise doğal kaynakların korunması oluşturdu.

Öğrencilere gıda üretiminde su başta olmak üzere çeşitli doğal kaynakların kullanıldığı aktarılırken, israfın azaltılmasının doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bu kapsamda çocuklara, günlük yaşamda yapılabilecek küçük değişikliklerin daha sürdürülebilir bir tüketim kültürünün oluşmasına katkı sağlayabileceği anlatıldı.

BİLİNÇLİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞI KÜÇÜK YAŞTA KAZANDIRILACAK

Gıda israfıyla mücadelede eğitim ve farkındalığın önemli bir araç olduğuna dikkat çekilen çalışmalarda, özellikle çocukların bilinçlendirilmesine ayrı bir önem verildi.

Okul çağında kazanılan tüketim alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda bireylerin günlük yaşamındaki davranışlarına yansıyabileceği düşüncesiyle gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere;

İhtiyaç kadar gıda satın alma,

Gıdaları uygun şartlarda muhafaza etme,

Tüketilebilecek miktarı doğru planlama,

Yenilebilir durumdaki gıdaları çöpe atmama,

Gıdanın değerini ve üretim sürecindeki emeği gözetme,

Doğal kaynakların bilinçli kullanılmasına katkı sağlama

konularında farkındalık kazandırılması amaçlandı.

“HER LOKMANIN DEĞERİ VAR”

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ana mesajı ise “Her Lokmanın Değeri Var” oldu.

Gıdanın korunmasının yalnızca ekonomik bir mesele olmadığı; aynı zamanda çevrenin, doğal kaynakların ve insan emeğinin korunması anlamına geldiği vurgulandı.

Bu anlayışla çocuklara verilen mesajın temelinde, sofraya gelen her yiyeceğin arkasında uzun bir üretim süreci ve ciddi bir emek bulunduğu gerçeği yer aldı.

GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN ROLÜ

Gıda kaybı ve israfının azaltılmasında yalnızca üretim ve dağıtım süreçlerinin değil, tüketici davranışlarının da önemli olduğu belirtilirken, bilinçli tüketim alışkanlıklarının küçük yaşlarda oluşturulmasının uzun vadede önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle okullarda gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının, çocukların yanı sıra ailelere de dolaylı olarak ulaşması hedefleniyor.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri ev ortamına taşımasıyla birlikte, alışverişten yemek hazırlamaya, porsiyon planlamasından gıdaların muhafazasına kadar günlük yaşamın farklı alanlarında daha bilinçli davranışların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

“GIDAMIZI KORUMAK, GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR”

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan farkındalık çalışması kapsamında verilen mesajda, gıdayı korumanın aynı zamanda suyu, enerjiyi, emeği ve doğal kaynakları korumak anlamına geldiği vurgulandı.

Çocukların erken yaşta kazanacağı farkındalıkla daha bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gelecekte daha sürdürülebilir bir yaşam kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmanın ana mesajı ise şu ifadelerle özetlendi:

“Her lokmanın değeri var. Gıdayı korumak; suyu, enerjiyi, emeği ve doğal kaynaklarımızı korumaktır. Gıdamızı korumak, geleceğimizi korumaktır.”

Balıkesir genelindeki okullarda gerçekleştirilen eğitimlerle, gıda israfının azaltılması konusunda çocukların farkındalığının artırılması ve bilinçli tüketim kültürünün toplumun geneline yayılması için eğitim temelli çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.