Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere çevre bilinci, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürünü aşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca okullarda büyük ilgi gören "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe ÇARE" projesi, haziran ayında düzenlenecek büyük bir festivalle taçlanıyor.

YIL BOYUNCA 100 BİNİN ÜZERİNDE ETKİNLİK YAPILDI

Eğitim dönemi boyunca okullarda; tohum, toprak ve temiz hava, afetler ve dayanıklılık, orman, tasarruf ve tüketim bilinci, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, su verimliliği, sıfır atık, ekolojik tarım ve biyoçeşitlilik gibi hayati temalarda 100 binin üzerinde faaliyet organize edildi.

Bu süreçte Türkiye genelindeki öğrencilerin büyük bir kısmı birden fazla çalışmada rol alarak 25 milyonu aşan bir katılım oranı yakaladı. Etkinliklerde öğrencilere 1 milyonun üzerinde öğretmen ile 2,5 milyondan fazla veli de destek verdi.

COP31 SÜRECİNE OKULLARDAN BÜYÜK KATKI

Hazırlanan uygulama ve yönetim rehberi doğrultusunda 81 ildeki tüm okullarda yürütülecek "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri, küresel ölçekteki çevre vizyonuna da katkı sunacak. Okullarda yapılacak çalışmalar, özellikle kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecini destekleyecek nitelikte olacak.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GÖRÜNÜR KILINACAK

Öğretmenlerinin rehberliğinde çevre sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler üreten öğrenciler, 10 aylık tematik takvim boyunca okul bünyesinde gerçekleştirdikleri projeleri bu festivalle sergileme ve görünür kılma fırsatı yakalayacak. Gönüllülük esasına dayalı olarak organize edilecek festival coşkusuna öğrencilerin yanı sıra aileler de ortak olabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Çevre Ayı" faaliyetleri kapsamında hazırlanan tüm dijital içeriklere ve detaylara "http://meb.ai/bHopxd" adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.