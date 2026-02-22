Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bazı okullarda “Askıda İbadet” adında bir etkinlik başlatıldığı ortaya çıktı. Uygulama kapsamında öğrenciler, üzerinde dini görevlerin yazılı olduğu kartları çekerek bu ibadetleri yerine getirmeye teşvik ediliyor. Okuma-yazma çağındaki öğrencilere yapılan bu uygulama "laiklik" ilkesine ters düştüğü iddiasıyla eleştiriliyor.

ÖĞRENCİLERE DİNİ GÖREVLER VERİLİYOR

Öğrencilere sunulan kartlarda; “10 Fatiha okuyalım”, “Bir peygamber kıssası öğrenelim”, “Teravih namazına gidelim”, “100 estağfurullah” gibi görevler verilirken, görevlerin okul ortamında ya da okul yönlendirmesiyle yerine getirilmesi bekleniyor.

LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK ELEŞTİRİSİ

Uygulama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda güvence altına alınan laiklik ilkesi bağlamında yoğun eleştiri alıyor. Veliler ve eğitim çevreleri, devlet okullarında belirli bir inanca yönelik ibadetlerin teşvik edilmesinin, kamusal eğitimin tarafsızlığına zarar verdiğini ifade ediyor.

ÇOCUKLAR ARASINDA AYRIMCILIK RİSKİ

Henüz okuma-yazmayı tam öğrenememiş ya da gelişim çağındaki öğrencileri kapsayan bu tür etkinliklerin, çocuklar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

PEDAGOJİK AÇIDAN SORU İŞARETLERİ

Eğitimciler ise uygulamanın pedagojik açıdan uygun olmadığını savunuyor. Uzmanlara göre, çocukların dini tercihlerinin okul ortamında yönlendirilmesi, bireysel gelişim ve özgür irade açısından sakıncalar barındırıyor.

MEB'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tartışmalar büyürken, veliler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uygulamanın kapsamı ve resmi dayanağına ilişkin net bir açıklama talep ediyor. “Askıda İbadet” etkinliği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor