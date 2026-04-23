Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması amacıyla yeni bir model devreye alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda uygulanacak 7 aşamalı güvenlik planının detaylarını paylaştı.

Bakan Çiftçi, hazırlanan çerçevenin risk ve tehdit analizlerinin güncellenmesiyle başlayacağını belirtti. Model kapsamında fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemlerinin kurulması, takip mekanizmalarının güçlendirilmesi ve rehberlik-güvenlik koordinasyonunun sağlanması hedefleniyor.

GÜVENLİK SADECE OKUL BİNASI İLE SINIRLI TUTULMAYACAK

Yeni sistemde ayrıca bakanlıklar arası eşgüdümün artırılması ve öğrencilere yönelik acil durum farkındalık eğitimlerinin verilmesi de yer alıyor. Yetkililer, güvenliğin yalnızca okul binalarıyla sınırlı tutulmayacağını vurguluyor.

Çiftçi, akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü sorunları, içine kapanma ve dijital ortam kaynaklı risk işaretlerinin de yakından izleneceğini ifade etti.

Bunun yanında devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan veya risk altında olduğu değerlendirilen öğrenciler için okul, aile, rehberlik servisleri ve kamu kurumları arasında ortak izleme ve destek süreci oluşturulacağı bildirildi.