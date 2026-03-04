Yeşilay’ın duyurusuna göre, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Kulüpleri öncülüğünde ülke çapında programlar gerçekleştirilecek.

Etkinliğin örnek uygulaması, 5 Mart Perşembe günü saat 08.30-09.30 arasında Üsküdar İlkokulu’nda yapılacak. Bu programa Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katılım sağlayacak. Yeşilay tanıtım videosunun gösterileceği, “Yeşilay’ı Tanıyalım” başlıklı oturumun yer alacağı etkinlikte; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı” kapsamındaki çalışmalar uygulanacak.

Program kapsamında ayrıca “Yeşilay Çocuk Müzikali” sahnelenecek.

Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile iletildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde ilk ders zilinin “sağlıklı bir gelecek” temasıyla çalması amaçlanıyor.

Etkinlik sayesinde yaklaşık 17 milyon 956 bin 523 öğrenci aynı anda Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularında bilgilendirilecek. Öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesi ve bağımlılıklara karşı duyarlılık kazanması hedefleniyor.