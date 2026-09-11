Kaynak: DHA

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayla büyük bir facianın önüne geçti. Sosyal medyadan "3 ilde 3 okula düzenlenecek silahlı saldırı hazırlığına" ilişkin paylaşımlarda bulunan C31K Suç Örgütü'ne 22 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

OKULLARA SALDIRACAKLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

C31K GRUBU NEDİR VE AÇILIMI NE?

C31K, son dönemde sosyal medya ve dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren bir siber suç ağı olarak tanımlanıyor. Grubun açılımı "Cehennemin 31. Katı" olarak biliniyor ve bu isim, üyelerinin yaydığı karanlık ve yıkıcı içerikleri simgeliyor. Telegram ve Discord gibi şifreli iletişim araçlarını kullanarak örgütlenen bu grup, başta cinsel istismar olmak üzere şantaj, taciz ve nefret söylemi gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.