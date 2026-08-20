Okullara 30 bin işçi alınacak: İŞKUR detayları ve şartları belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yedi aşamalı güvenlik planının ilk adımı olarak hayata geçirilecek uygulamada, illere göre alım yapılacak personel sayıları belirlendi. Toplam 30 bin kişilik istihdamda en büyük pay 3 bin 13 görevliyle İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'u bin 628 kişiyle Ankara ve bin 242 kişiyle İzmir takip etti. Diğer öne çıkan kontenjanlar ise sırasıyla Konya'ya 937, Van'a 812, Şanlıurfa'ya 805, Adana'ya 788, Diyarbakır'a 776, Gaziantep'e 775 ve Bursa'ya 736 kişi olarak dağıtıldı.