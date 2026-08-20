İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yedi aşamalı güvenlik planının ilk adımı olarak hayata geçirilecek uygulamada, illere göre alım yapılacak personel sayıları belirlendi. Toplam 30 bin kişilik istihdamda en büyük pay 3 bin 13 görevliyle İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'u bin 628 kişiyle Ankara ve bin 242 kişiyle İzmir takip etti. Diğer öne çıkan kontenjanlar ise sırasıyla Konya'ya 937, Van'a 812, Şanlıurfa'ya 805, Adana'ya 788, Diyarbakır'a 776, Gaziantep'e 775 ve Bursa'ya 736 kişi olarak dağıtıldı.
Okullara 30 bin işçi alınacak: İŞKUR detayları ve şartları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 30 bin "okul bahçe görevlisi" istihdam etmeye hazırlanıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların detayları belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
Yeni istihdam edilecek bahçe görevlilerinin yetki ve sorumluluk sınırları da çizildi. Mevcut özel güvenlik personelinden farklı bir statüde çalışacak olan görevliler, temel olarak okul giriş ve çıkışlarında arama ve gözetleme faaliyetlerini yürütecek. Dedektör ve X-ray cihazlarını aktif olarak kullanacak personelin olaylara doğrudan müdahale yetkisi bulunmayacak. Bunun yerine riskli durumlarda teyakkuza geçerek ilçe karakollarına anında ihbarda bulunmaları sağlanacak.
Görev almak isteyen adayların İŞKUR üzerinden yapacağı başvurularda ikamet şartı kritik bir rol oynuyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri mahalle sınırları içerisinde bulunan okullar için başvuru yapabilecek; farklı bir mahalledeki okul tercih edilemeyecek.
Adli sicil kaydı temiz olan ve 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının başvurabileceği pozisyon için adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek. Şartları sağlayan adaylar, başvuru takviminin yayımlanmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine girerek "Toplum Yararına Programlar (TYP)" menüsünden ilanlara ulaşabilecek. Ayrıca e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de işlem yapılabilecek.
Okul bahçe görevlilerinin çalışma takvimi, eğitim-öğretim dönemiyle paralel olarak ilerleyecek. Okulların açık olduğu yaklaşık 9 aylık süre boyunca istihdam edilecek personele, asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması öngörülüyor.