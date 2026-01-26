Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyada tatilin uzatıldığına dair bazı paylaşımlar yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler, ikinci dönem için yeniden ders başı yapacak.

İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı resmen başlamış olacak.

Öte yandan ikinci dönem ara tatili de takvimde yer alıyor. Buna göre öğrenciler 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında bir ara tatil daha yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB, tatil süresinin uzatıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, öğrencilerin resmi takvimi takip etmesi gerektiği hatırlatılıyor.