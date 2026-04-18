Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılar sonrası okullarda kendi tedbirlerini almaya başladı.

İstanbul Kadıköy Lisesi tüm velilerin bilgisine diyerek yeni kuralları yayımladı.

7 maddeden oluşan kurallar şu şekilde:

— Okul formasıyla okula gelmeyen öğrenci okula alınmayacaktır.

— Randevusu olmayan veliler okula kabul edilmeyecektir.

— Okulumuza gelen velilerimiz Veli Bekleme Alanı'nın dışına çıkmayacak, nöbetçi öğrencilerin refakatiyle görüşmelerini gerçekleştirebileceklerdir.

— Okulda rahatsızlanan/izin almak isteyen öğrenci için velisine bilgi verilecek ve öğrenci, velisi gelmeden okuldan gönderilmeyecektir.

— Okul güvenliği için aramalar sıklaştırılacak, suç teşkil eden unsurları taşıyan öğrenciler gerekli disiplin cezası ile tecziye edilecektir.

— Okula telefon getirilmesi 2025/2026 eğitim öğretim yılının başından beri yasaklıdır. İzinli olan öğrencilerimizden telefonunu teslim etmeyen öğrencilerin telefonları sene sonuna kadar verilmeyecektir.

— Öğle arası çıkışlara izin verilmeyecek öğrencilerimiz öğle yemeklerini kantinden aldıkları veya evden getirdikleri yemeklerle yiyeceklerdir.