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Eğitim-öğretim yılının tamamlanmasına yalnızca üç hafta kala, devlet okullarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan temizlik ve güvenlik personelinin sözleşmeleri sonlandırıldı. Personel eksikliği nedeniyle okullarda hijyen ve güvenlik hizmetlerinde ciddi aksamalar başlarken, duruma eğitim sendikalarından sert tepki geldi.

"MEB EN TEMEL İHTİYAÇLARI BİLE PLANLAYAMIYOR"

Evrensel’de yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, okulların mevcut durumunun öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşam ile sağlık hakkını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl TYP ve İş Gücü Uyum Programı (İUP) sözleşmelerinin 30 Haziran’a kadar sürdüğünü hatırlatan Aydoğdu, bu yılki erken fesihleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Okulların kapanmasına sayılı günler kala personelsiz bırakılması kabul edilemez. Sözleşmelerin bitmesiyle birçok okulda ya bir kişi kaldı ya da hiç personel kalmadı. Bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulların en temel ihtiyaçlarını dahi planlamaktan aciz olduğunu gösteriyor."

HAK KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN "ARA TATİL" TAKTİĞİ

Eğitim kurumlarındaki personel açığının kalıcı ve kadrolu istihdam yerine geçici ve güvencesiz yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının yarattığı mağduriyete dikkat çeken Aydoğdu, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Şubat tatilinde görevli personelin işten çıkarılıp tatil dönüşü yeniden işe alındığını belirten Aydoğdu, "Çalışanlara tüm evrakların baştan yaptırılması, ileride doğabilecek hak taleplerinin önünü kesmek için uygulanan bilinçli bir güvencesizleştirme politikasıdır" dedi.

"3 GÜN ÇALIŞTIRIP YARIM MAAŞ VERDİLER"

Bu eğitim yılında okulların büyük ölçüde TYP çalışanlarıyla ayakta kaldığını ifade eden Aydoğdu, İUP kapsamında alınan az sayıdaki personelin çalışma koşullarına da dikkat çekti. İşçilerin ağır bir sömürüyle karşı karşıya kaldığını savunan Aydoğdu, "İUP kapsamındaki emekçiler, tam zamanlı bir iş yükünü çok daha kısa sürede bitirmeye zorlandı. Beş günde yapılacak işi üç güne sıkıştırıp karşılığında yarım maaş verdiler" şeklinde konuştu.

Temizlik ve güvenlik hizmetlerinin geçici programlarla yürütülemeyeceğinin altını çizen Şube Başkanı, okulların ihtiyaç duyduğu personelin acilen kadrolu olarak sağlanması çağrısında bulundu.

RAKAMLARLA OKULLARDAKİ "GÜVENCESİZ" İSTİHDAM TABLOSU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı verileri, eğitim sendikalarının "güvencesiz çalışma" eleştirilerini destekler nitelikte. MEB verilerine göre, 60 bin 487 devlet okulunda görev yapan toplam 143 bin 355 temizlik personelinin dağılımı şu şekilde:

Kadrolu Personel: 49.578

Toplum Yararına Program (TYP): 30.000

İş Gücü Uyum Programı (İUP): 63.777