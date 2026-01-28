Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili Ocak ortasında başladı ve artık son günlerine yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci ile öğretmenin dinlendiği bu aranın bitişi merakla beklenirken, okulların ne zaman açılacağı en çok sorulan sorular arasına girdi.

19 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla başlayan sömestr tatili, öğrencilere karnelerini teslim ettikten sonra iki haftalık bir mola sundu. Bakanlığın daha önce duyurduğu resmi takvime göre ikinci dönem, Şubat’ın ilk haftasında yeniden başlıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatilinin bitiş tarihi ve okulların açılış günü şöyle:

Tatilin son günü: 30 Ocak 2026 Cuma

Okulların açıldığı ilk gün: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Hafta sonlarını da kapsayan süreçte öğrenciler toplam 16 gün izin yapmış olacak ve 2 Şubat Pazartesi sabahı ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak.