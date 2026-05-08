Mahmut Özdemir İlkokulu Spor Salonu’nda yapılan törende, çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Etkinliğe 20’den fazla okul, 80’i aşkın öğretmen ve 300’den fazla öğrenci katılım sağladı. Organizasyonun temel amaçları arasında öğrencileri ekran bağımlılığından uzaklaştırmak, dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı bilinçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak yer aldı. Festival boyunca öğrencilerin yüksek enerjisi ve heyecanı dikkat çekerken, tribünlerde renkli ve coşkulu görüntüler oluştu. Sporun çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimindeki önemine özellikle vurgu yapıldı.

Şentepe Okullar Arası Spor Festivali Koordinatörü ve Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Okulu Müdürü Erhan Akdere, organizasyonun öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimiz büyük bir heyecan yaşadı. Onlara takım olma bilincini, aidiyet duygusunu ve okul sevgisini kazandırmayı hedefledik. Bu tür etkinlikler, çocukların eğitim hayatına ve akademik başarılarına da olumlu katkı sağlıyor. Dereceye giren öğrencilerimiz için dört farklı branşta madalya ve kupalar hazırladık. Bu gururu yaşamalarını ve okullarında arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedik. Tüm gençlerimizin sporla iç içe olmasını, ekran bağımlılığından uzak durmasını arzuluyoruz. Bu vatan bize emanet; hareketli bir yaşamı teşvik ediyoruz.”

Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtoğlu ise spor faaliyetlerini ilçe genelinde daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kurtoğlu, “Gençlerimize yönelik spor projelerini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte düzenli spor yapmalarını önemsiyoruz. Uzun vadede her öğrencimizin en az bir spor dalında lisanslı sporcu olmasını hedefliyoruz. İlçemizde yaklaşık 400 okul bulunuyor ve bu okulları bölgeler halinde organize ederek spor etkinliklerini daha sistemli hale getiriyoruz” dedi.

Velilere de çağrıda bulunan Kurtoğlu, çocukların düzenli spor yapmasının hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Haftada birkaç saat bile olsa sporla ilgilenmeleri büyük fark yaratır” ifadelerini kullandı.

Dört farklı branşta gerçekleştirilen yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtoğlu tarafından verildi. Törene ayrıca İlçe Milli Eğitim yetkilileri, organizasyon koordinatörleri ve milli sporcular da katıldı.

Festival, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.