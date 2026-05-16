Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu’nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci, asansörün teknik arıza nedeniyle devre dışı kalması sonucu katta beklemek zorunda kaldı.

Durumu fark eden Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtına alıp merdivenlerden aşağı indirdi.

Bu sırada öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansındı.

Okuldaki dayanışma anları takdir toplarken, Okul Müdürü Zafer Kahraman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelecek nesillerin teminatı öğrencilerimize anne-baba şefkatiyle yaklaşan bu güzel öğretmenlerimize; arkadaşını yalnız bırakmayan ve yardım etmeye çalışan öğrencilerimize gönülden sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki okulumuz sizler gibi öğretmenlere sahip, iyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

