Yeniçağ Gazetesi
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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı

Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı

Kaynak: DHA
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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’ndan 20 öğrenci, kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı - Resim: 2

Olay, sabah saatlerinde, Kadir Paşa Bulvarı’ndaki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Orta Okulu’nda meydana geldi. Okulda yayılan koku nedeniyle bazı öğrencilerin rahatsızlandığını gören okul idarecileri, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı - Resim: 3

Öğrencilerdeki rahatsızlıklarının, okulun yanındaki inşaatta boya ve kaplama endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile yanındaki Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu tahliye edilip, 1 günlüğüne tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı - Resim: 4
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Okulda şüpheli koku paniği: Kahramanmaraş’ta iki okul boşaltıldı - Resim: 5
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